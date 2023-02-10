وزير التربية ل”البعث”: تعويض الفاقد عبر التعليم الافتراضي.. لا يوجد حذف أو تأجيل لامتحانات الشهادتين

البعث – علي حسون:

كشف وزير التربية الدكتور دارم طباع في تصريح خاص ل “البعث” عن إمكانية تعويض الفاقد التعليمي للطلاب للمتضرّرين بسبب الزلزال في المحافظات المنكوبة، والذين قد يصعب عودتهم إلى مدارسهم، وذلك عبر التعليم الافتراضي.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستحشد جميع إمكانياتها بهدف ترميم هذا الفاقد بجميع الوسائل المتاحة، مبيناً أن هناك مدارس متضرّرة بشكل جزئي سيتم العمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لعودتها في القريب العاجل.

وأكد وزير التربية أنه تم توجيه مديري التربية في المحافظات المنكوبة بإجراء دوراتٍ، وتكثيف الجهود لتعويض مناهج طلاب الشهادتين “التعليم الأساسي والثانوي”، وذلك لاستدارك ما فاتهم من دروس.

وأشار طباع إلى أنه لا يوجد أي تغيير في الموعد المحدد لامتحانات الشهادتين، كما أنه لا يوجد أي حذف في المناهج كما يُشاع.

ولفت وزير التربية إلى استنفار الكادر التربوي بالكامل من أجل عودة الدوام المدرسي في المحافظات المنكوبة وتعويض الفاقد التعليمي وتقديم الدعم النفسي للتلاميذ والطلاب.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء قرّر إعادة الدوام النظامي لجميع رياض الأطفال والمدارس المهنية والعامة والشرعية في جميع المحافظات يوم الأحد 12 شباط الجاري ما عدا المناطق المنكوبة المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب، حيث يترك لمديري التربية التنسيق مع المحافظين لتقييم الأوضاع في محافظاتهم والعمل تدريجياً على إعادة الدوام فيها وتعويض الفاقد التعليمي لهم بجميع الوسائل المتاحة.