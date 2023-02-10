58 لجنة للكشف على الأبنية المتضررة باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

وسّعت محافظة اللاذقية لجان الكشف على المباني المتضررة من الزلزال ليصبح عددها ٥٨ لجنة بزيادة ١٤ لجنة وفق القرار الصادر عن المحافظة .

وتضم اللجان مختصين من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية ومجالس المدن والخدمات الفنية مع الاستعانة ايضا بأساتذة الجامعات في كليات الهندسية لإنجاز الاعمال المطلوبة.

وقد جاء قرار التوسيع في ضوء زيادة طلبات المواطنين للكشف على مبانيهم ، و لسرعة إنجاز العمل وتحديد الأبنية التي تشكّل خطراً على سكانها ، والمباني الممكن العودة إليها ونظراً لحجم الأضرار الكبيرة التي خلفها الزلزال.

وتجري اللجان تقييماً لحالة البناء وسلامته الإنشائية وأهليته للسكن ومدى خطورته على السلامة العامة ، ويحق للجنة الكشف على الأبنية التي ترى ضرورة تقييم حالتها الإنشائية لأي بناء تشك بخطورته على السلامة العامة.

وفي حال كان قرار اللجنة إخلاء البناء ، يجب على اللجنة تحديد عدد العائلات في البناء مع عدد واسماء افراد العائلة بالتنسيق مع مختار الحي وعلى مسؤوليته. ويمكن للمواطنين المتضررين ، إبلاغ المخاتير ورؤساء البلديات عن الأبنية المتضررة لتوجيه اللجان اليها للكشف على المباني المتضررة والبت فيها وامكانية العودة إليها .