أبناء الجزيرة يمدون يد العون لأشقائهم في المحافظات المنكوبة

الحسكة _ اسماعيل مطر

تبرعت الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والدينية في الحسكة باعانات مالية وعينية للأسر المتضررة في المحافظات المنكوبة بالزلزال.

وأكد الشيخ محمد ذياب الخلف “عشيرة العبد الكريم” من قبيلة السادة البكارة أن ما أصاب اهلنا في المحافظات المنكوبة جراء الزلزال المدمر أصابنا جميعا وما أوجعهم أوجعنا وما أبكاهم ابكانا والمصاب جلل وعظيم مشيرا إلى أن هذه التبرعات تعبير عن حالة التكاتف والتعاضد بين أبناء سورية .

ولفت الشيخ سالم المنديل شيخ عشيرة العلي من قبيلة الجبور بأن ما نقوم به اليوم من جمع التبرعات لأهلنا الذين تعرضوا للزلزال المدمر إنما هو وقفة مع شرايين قلوبنا الذين أوجعهم المصاب ونحن السوريون قادرون على تجاوز كافة الكوارث مثلما تجاوزنا هذه الحرب الكونية الظالمة على سورية والتي مورست فيها كافة أشكال التآمر العسكري السياسي والاقتصادي ضد بلدنا وشعبنا.

وأكد جهاد العبيدو شيخ عشيرة حرب أن أبناء الجزيره السورية كعاتهم سباقون إلى مساعدة اهلهم في الشدائد حالهم حال السوريين جميعا يتعاضدون ويتماسكون ويتكاتفون في المحن والشدائد ويظهر معدنهم الحقيقي وهؤلاء ابناء الجزيره السورية يقفون إلى جانب اهلهم في المدن المنكوبة .

من جهته أكد شيخ عشيرة الخواتنة حاجم المسلط أن ما حصل مع أهلنا المنكوبين كارثة حقيقية تتطلب منا الوقوف معهم ومؤازرتهم بكل ما نستطيع لتخفيف آثار هذه الكارثة عنهم مؤكدا أن هذه المحنة أثبتت أن الجسد السوري واحد. .

وقال الشيخ سعيد الفهد شيخ قبيلة الشرايين أنه رغم الحصار المفروض على سورية وقلة الإمكانيات إلا أن السوريين لديهم القدرة والعزيمة والإصرار على تجاوز المحن والتحديات وهذا الشعب صبور وصامد ومؤمن وواثق من أن الله عز وجل أن ينجيه وينصره .