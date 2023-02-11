استمرار عمليات الإنقاذ والكشف عن سلامة الأبنية وتدفّق المساعدات إلى المناطق المنكوبة جرّاء الزلزال

البعث – سانا – محافظات:

لليوم السادس على التوالي تستمر في المحافظات المنكوبة عمليات الإغاثة للأهالي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في حلب واللاذقية وحماة.

ففي حلب (معن الغادري)، تشهد المحافظة تدفقاً كبيراً للمساعدات براً من المحافظات السورية، وجواً من الدول الصديقة، في وقت تسارع الجهات الرسمية والفرق التطوعية والجمعيات الأهلية والهيئات الصناعية والاقتصادية في تقديم كل الدعم الممكن لمراكز الإيواء من غذاء ولباس ودواء.

ويتزامن ذلك مع قيام الوحدات الهندسية المشتركة بالكشف عن الأبنية المتصدعة جراء الزلزال للتأكد من سلامتها، وإخلاء السكان منها وإزالتها في حال التأكد من خطورتها، حيث تم هدم مبنى في حي ميسلون و إخلاء عدد كبير من المباني في عدد من الأحياء الشرقية، كما تم الكشف على المباني الحكومية، وإخلاء عدد منها لتعرضها إلى التصدّعات، ومنها مبان مدرسية وأخرى في جامعة حلب.

ويشير الدكتور المهندس كميت عاصي الشيخ نائب رئيس المكتب التنفيذي بحلب إلى أنه تم تشكيل لجان هندسية مشتركة لتقييم واقع الأبنية، وهي موزعة على كامل جغرافية المحافظة للكشف على المباني وتقدير مدى خطورتها، لاتخاذ ما يلزم وبالسرعة الممكنة وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين، إضافةً إلى تأمين مراكز إيواء لسكان هذه الأبنية بشكل مؤقت لحين الخروج من هذه المحتة.

من جهته، الدكتور المهندس معد مدلجي، رئيس مجلس مدينة حلب، ناقش في اجتماع موسع مع النخبة من المهندسين في جامعة حلب ونقابة المهندسين خطة العمل الراهنة والمستقبلية، وآليات عمل الكشف على الأبنية.

وبين أن الجهود حالياً تنصب على إزالة الأنقاض والكشف السريع على الأبنية وتأمين مساكن بديلة للمتضررين، موضحاً بأن “الظروف صعبة، ولكن هناك جهود كبير وجبارة تبذل من الجميع وعلى كافة المستويات، لتسريع عملية التعافي من آثار الزلزال”، ومشيراً إلى أن كافة مفاصل العمل الخدمي تعمل على مدار الساعة بكامل طواقمها وعمالها وآلياتها.

إلى ذلك يواصل الجهاز الحزبي في حلب عمله اليومي وتقديم كل أشكال الدعم الإغاثي للأهالي المتضررين، إذ فتح كافة مراكزه ومقاره لإيواء المتضررين، وتقديم ما يلزم من غذاء ولباس ودواء ومعالجة نفسية.

وتم تشكيل لجان متابعة بإشراف قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الإشتراكي، هدفها توحيد العمل وانتظام العمل وإيصال المساعدات للأهالي المنكوبين.

وبين الرفيق أحمد منصور، أمين فرع حلب للحزب، أن الجهاز الحزبي في حلب ومنذ اللحظة الأولى للزلزال حشد جميع إمكاناته للمساعدة في أعمال الإنقاذ والاغاثة، مشيراً إلى أن العمل يتم بالتنسيق والتشاركية مع جميع الجهات المعنية لتوحيد العمل والخروج بأفضل النتائج.

ووجه الرفيق منصور الشكر لكل من ساهم بتقديم الدعم للمتضررين من داخل المحافظة ومن باقي المحافظات.

وفي السياق تواصل الفرق الصحية والطبية المشكلة من قبل مديرية الصحة القيام بجولاتها اليومية على مراكز الإيواء، وذلك لتقديم الدعم الصحي والنفسي للأهالي والدواء مجاناً.

وذكر عدد من الأهالي المتضررين ل “البعث” أن بعض مراكز الإيواء تحتاج الى مزيد من الدعم والاهتمام، وخاصةً الموزعة في ضواحي المدينة، لجهة تأمين الأغطية والغذاء، في ظل الظروف المناخية والمادية السيئة التي يعيشونها حالياً.

وفي الحسكة (إسماعيل مطر)، تبرعت عدد من الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والدينية في المحافظة بإعاناتٍ مالية وعينية للأسر المتضرّرة في المدن المنكوبة بالزلزال.

وبين الشيخ محمد ذياب الخلف من قبيلة البكارة أن “ما أصاب أهلنا في المحافظات المنكوبة أصابنا جمعياً، وما أوجعهم أوجعنا، وفي هذا المصاب جلل وعظيم والتبرعات تمثل تعبيراً عن حالة التكاتف والتعاضد”.

ولفت سالم المنديل، من قبيلة الجبور إلى أن “ما نقوم به اليوم من جمع التبرعات لأهلنا الذين تعرضوا للزلزال المدمر هو تضامنٌ مع شرايين قلوبنا الذين أوجعهم المصاب، ونحن السوريون قادرون على تجاوز جميع الكوارث مثلما تجاوزنا الحرب الظالمة على سورية، والتي مورست خلالها جميع أشكال التآمر العسكري والسياسي والاقتصادي” .

في وقت أكد جهاد العبيدو شيخ عشيرة حرب بأن “أبناء الجزيرة السورية كعاتهم سباقون إلى مساعدة أهلهم في الشدائد والمحن، يتعاضدون ويتماسكون ويتكاتفون، ففي المحن والشدائد يظهر المعدن الحقيقي”.

من جهته أكد شيخ عشيرة الخواتنة، حاجم المسلط، أن “ما حصل مع أهلنا المنكوبين كارثة حقيقية تتطلب منا الوقوف معهم ومؤازرتهم بكل ما نستطيع لتخفيف آثار هذه الكارثة عنهم”، مؤكداً أن هذه المحنة أثبتت أن الجسد السوري واحد.

وقال سعيد الفهد، شيخ قبيلة الشرايين: “رغم الحصار المفروض على سورية وقلة الإمكانيات إلا أن السوريين لديهم القدرة والعزيمة والإصرار على تجاوز المحن والتحديات، وهذا الشعب صبور وصامد ومؤمن وواثق من أن الله عز وجل أن ينجيه وينصره”.

وفي اللاذقية، انتشلت فرق الإنقاذ جثمانين من تحت أنقاض المبنى المتهدم جراء الزلزال في شارع المالية بمدينة جبلة.

وذكر المقدم سليمان علي رئيس فريق إنقاذ الدفاع المدني بجبلة لمراسل سانا أن عمليات رفع الأنقاض متواصلة في الموقع المذكور بمشاركة فريق إنقاذ من روسيا الاتحادية. وكانت فرق الإنقاذ في جبلة انتشلت يوم أمس خمسة جثامين من تحت أنقاض بناء الريحاوي المتهدم في مدينة جبلة جراء الزلزال. وذكر رئيس فريق الدفاع المدني في جبلة المقدم سليمان علي بتصريح لمراسلة سانا أن من بين الجثث عائلة مؤلفة من أب وطفليه. إلى ذلك أكد رئيس فريق عمليات الدفاع المدني في جبلة أن عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا انتهت اليوم في بناء الريحاوي في مدينة جبلة. وأضاف: إن فرق الإنقاذ تواصل عملها بشكل كثيف في رفع أنقاض بنايتين بحي الفيض وبناء بشارع المالية في المدينة. وكانت فرق الإنقاذ تمكنت مساء أمس من إنقاذ سيدة وابنها الشاب من بناء الريحاوي وتم نقلهما إلى مشفى تشرين الجامعي باللاذقية وحالتهما الصحية مستقرة وفق تصريحات أطباء المشفى.