الكوادر الحزبية تشارك في تنظيم قوافل الإغاثة في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

تشارك الكوادر الحزبية في مرافقة وتنظيم وتسهيل وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى محافظة اللاذقية من الفروع والمحافظات غير المتضررة، حيث وصلت شاحنات إغاثية من محافظتَي السويداء وحمص محمّلة بأطنان من المواد الغذائية والطبية والإغاثية.

كما وصلت قافلة مساعدات إنسانية من ريف دمشق مؤلّفة من ١٠ شاحنات محمّلة بالأغذية والملابس والسجّاد لتوزيعها على مراكز الإيواء، وشارك في تسليم القافلة عضو قيادة فرع ريف دمشق الرفيق حامد أبو خليف، وعضو قيادة فرع اللاذقية الرفيق كامل زنتوت، ونائب المحافظ الرفيق فراس السوسي، وفعاليات أهلية.

وبهدف دعم المتضررين جرّاء الزلزال، تمّ تجهيز مطبخ ميداني متكامل في مقرّ شعبة جبلة الأولى بالتنسيق والتعاون مع جمعية الشجرة الطيّبة بهدف تغطية احتياجات المتضررين في مراكز الإيواء بمدينة جبلة.

وتجسيداً للدور المجتمعي للكوادر البعثية، نفذ الفريق التطوعي في فرع جامعة تشرين أعمال مساعدة المتضررين من أهالي المحافظة من خلال جمع التبرعات وتسليمها لاتحاد العمال في المحافظة لإرسالها إلى مراكز الإيواء في مدينة جبلة بعد التنسيق مع فرع المدينة، والفريق مُشكّل من الرفاق البعثيين في الشعب الحزبية والمنظمات الطلابية العربية والجالية اليمنية، وقد قام الفريق بزيارة مركز الإيواء بجامعة الشام الخاصة، واطلع على احتياجاته، وأسعف عددا من المصابين إلى مشفى تشرين الجامعي.

ونفّذت كوادر اتحاد شبيبة الثورة في اللاذقية أعمالاً إغاثية ومبادرات تطوعية منها حملات تبرع بالدم وافتتاح مراكز إيواء للمتضررين الذين أخلوا منازلهم جراء الزلزال وساعدوا فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء في إزالة ورفع الأنقاض في مواقع الأبنية المنهارة، وتمّ تشكيل فرق تطوعية شبابية وتوزيعها على عدة أقسام في المواقع المتضررة ومحور الإغاثة وافتتاح مقرات الروابط والفرع كمراكز للإيواء.