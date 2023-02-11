المهندس عرنوس يتلقى تعزية من نظيره الباكستاني بضحايا الزلزال

11-فبراير-2023

دمشق-سانا

تلقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قدم خلاله التعازي لسورية قيادة وحكومة وشعباً بضحايا الزلزال الذي وقع مؤخراً وأدى إلى خسائر بشرية كبيرة ودمار واسع في عدد من المحافظات السورية.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني وقوف بلاده إلى جانب سورية في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم المساعدات الإغاثية والطبية لمتضرري الزلزال لتجاوز هذه المحنة الأليمة وبما يخفف عن المتضررين والمصابين.

من جهته أعرب المهندس عرنوس عن شكره وتقديره لموقف باكستان ودعمها الشعب السوري لتجاوز الآثار الكارثية للزلزال المدمر، معتبراً أن هذا الموقف للحكومة الباكستانية يؤكد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

11-فبراير-2023

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