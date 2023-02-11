محافظ حماة بحث والجمعيات الأهلية تشبيك جهود تقديم المساعدات

حماة – البعث

ركز الاجتماع الذي ترأسه محافظ.حماة الدكتور محمود زنبوعه وضم المسؤولين عن المنظمات والجمعيات الأهلية العاملة في المحافظة حول وضع آلية للاستجابة الطارئة لتقديم المساعدات الإغاثية للعائلات المتضررة جراء الزلزال.

وأكد المحافظ أهمية العمل بروح الفريق فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع والكل معني بتقديم المساعدات لأهلنا المتضررين بالمحافظة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات، وذلك منعا من الازدواجية و الوصول لجميع المتضررين في كافة المناطق و القرى، وتقديم المساعدات لهم لتخفيف هذه المحنة عنهم.

وطلب المحافظ إرسال تقارير يومية لغرفة العمليات عن الأعمال التي تم إنجازها على جميع المستويات، وعن واقع مراكز الإيواء وأحوال المقيمين فيها والخدمات التي تقدم لهم، والعقبات التي تعترض العمل لتذليلها.

واستمع المحافظ إلى مداخلات واقترحات مسؤولي الجمعيات العاملة على نطاق المحافظة ليصار إلى التعاون والتشبيك بين الجميع مثنيا على الجهود التي بذلت من قبل جميع الجهات بالمحافظة العامة والخاصة، والتي تدل على المحبة والوطنية والتفاني في خدمة المجتمع.