استشهاد وإصابة 14 مواطناً بهجوم إرهابي في بادية تدمر

12-فبراير-2023

تدمر – سانا:

استُشهد أربعة مواطنين بينهم امرأة، وأصيب 10 آخرون، برصاص إرهابيي تنظيم “داعش” جنوب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وذكر مراسل “سانا” في تدمر أن عدداً من المواطنين، وخلال جمعهم فطر الكمأة إلى الجنوب من مدينة تدمر بنحو 70 كم، تعرّضوا لهجوم من إرهابيي تنظيم “داعش” بأسلحة رشاشة، ما أدّى إلى استشهاد 4 بينهم امرأة، وإصابة عشرة آخرين.

وأفاد الطبيب المقيم في مشفى تدمر الوطني الدكتور وائل جهاد أنطكلي في تصريح للمراسل بأن جثامين أربعة أشخاص بينهم امرأة وصلت إلى المشفى، إضافة إلى عشرة أشخاص مصابين بطلقات نارية في أنحاء أجسامهم، حيث تم إجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وأشار أنطكلي إلى أن جروح بعض المصابين بليغة، وتم نقلهم إلى مشافي مدينة حمص لمتابعة العلاج.

12-فبراير-2023

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