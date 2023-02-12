استشهاد 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين بهجوم إرهابي في بادية تدمر

12-فبراير-2023

استشهد أربعة مواطنين بينهم امرأة وأصيب 10 آخرون، برصاص إرهابيي تنظيم “داعش” جنوب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وتعرض عدداً من المواطنين خلال جمعهم فطر الكمأة إلى الجنوب من مدينة تدمر بنحو 70 كم، لهجوم من قبل إرهابيي تنظيم “داعش” بأسلحة رشاشة، ما أدى إلى استشهاد 4 بينهم امرأة، وإصابة عشرة آخرين.

وأفاد الطبيب المقيم في مشفى تدمر الوطني الدكتور وائل جهاد أنطكلي بأن جثامين أربعة أشخاص بينهم امرأة وصلت إلى المشفى، إضافة إلى عشرة أشخاص مصابين بطلقات نارية في أنحاء أجسامهم، حيث تم إجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وأشار أنطكلي إلى أن جروح بعض المصابين بليغة، وتم نقلهم إلى مشافي مدينة حمص لمتابعة العلاج.

12-فبراير-2023

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