الجيش الروسي يسقط 17 مسيّرة ويدمّر مستودعات أسلحة ومدافع أوكرانية

موسكو- سانا:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ودمّرت خلال الساعات الـ24 الماضية العديد من المواقع والمنشآت العسكرية الأوكرانية، بينها مستودعات أسلحة ومدافع، إضافة إلى إسقاط 18 مسيرة.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم بأن قواتها قضت على نحو 480 جندياً أوكرانياً على أربعة محاور بدونباس، كما أصابت بضربة جوية عالية الدقة ورشات لتجميع المدرّعات بأحد مصانع خاركوف.

وجاء في البيان أنه تم القضاء على ما يصل إلى 80 جندياً أوكرانياً على محور كوبيانسك و100 آخرين على محور كراسني ليمان.

وعلى محور دونيتسك أفاد البيان بمقتل أكثر من 250 جندياً للعدو وتدمير مدفع “ام777” ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع طراز “ام 109” بالادين ومدفع “غياسينت” ومدفعين مضادين للدبابات من طراز “رابيرا”، مشيراً إلى أن خسائر العدو في جنوب دونيتسك بلغت أكثر من 50 جندياً، إضافة إلى دبابة ومدفع “مستا بي” ومستودعين للذخيرة.

وعلى محور خيرسون ذكر البيان أنه تم تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع “غفوزديكا” ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع “أكاتسيا” ورادار أمريكي مضاد للبطارية.

وأشار البيان إلى إصابة 78 وحدة مدفعية للعدو في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 119 منطقة، إضافة إلى إسقاط 17 طائرة دون طيار واعتراض 12 قذيفة من راجمات الصواريخ هيمارس و”أولخا” و”أوراغان”.

ووفقاً للبيان تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 384 طائرة و207 مروحيات و3105 طائرات دون طيار و404 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و7840 دبابة ومدرعة أخرى و1015 راجمة صواريخ و4073 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8350 مركبة عسكرية خاصة.

من جهة ثانية، أقرّ القائد السابق في كتيبة آزوف النازية في أوكرانيا مكسيم زورين بخسارة القوات الأوكرانية، أفضل مقاتليها في مدينة أرتيموفسك باخموت بجمهورية دونيتسك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زورين قوله اليوم: “هناك معارك شديدة للغاية تدور للسيطرة على كل منزل على كل متر، ومشكلتنا الكبرى هي أن الوحدات الأكثر تجهيزاً في جيشنا تخسر أفضل مقاتليها”، مشدّداً على أن الدبابات والطائرات لن تكون قادرة على تعويض القوات الأوكرانية عن خسارة هؤلاء الجنود الذين يموتون الآن في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن في وقت سابق أن العمليات العسكرية تسير بنجاح في مدينتي أوغليدار وأرتيموفسك في جمهورية دونيتسك.