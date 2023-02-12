المركزي: سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 6600 ليرة

دمشق – سانا:

حدد مصرف سورية المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6600 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة رقم 7 الصادرة اليوم عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7046.82 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية (التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية).

وكان المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة رقم 6 الصادرة في الـ 9 من الشهر الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6900 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7406.46 ليرات لليورو الواحد.