الهلال يستقبل وفد قافلة مساعدات الأحزاب اللبنانية: تكاتفكم خفّف وقع الكارثة

دمشق – البعث:

استقبل الرفيق المهندس هلال الهلال، الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، والرفيقان ياسر الشوفي وعمار السباعي عضوا القيادة المركزية للحزب، وفد قافلة مساعدات الأحزاب اللبنانية برئاسة العميد مصطفى حمدان.

ونقل الرفيق الهلال تحيّات وشكر السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، للوفد ولكل الأشقاء في لبنان، مؤكداً لأعضاء الوفد أن مبادرتهم ليست غريبة على إخوة وأشقاء، وأن المصاب واحد للجميع، وأنهم سبّاقون في وقوفهم مع سورية في الملمّات، وأن تكاتفهم هذا خفّف من وقع الكارثة.

في حين أشار حمدان إلى أن الأيام أثبتت أن دمشق هي قلب العروبة النابض، منوهاً بمقدرة الشعب السوري على تحمّل الملمّات.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد فوز الرهان على معادلة الشعب العربي، وأن قانون قيصر سقط بفعل التضامن العربي، مشيرين إلى أن التاريخ سيسجّل وجود قائد شجاع هو الرئيس الأسد وجيش باسل وشعب وطني غيور، هم أسباب صمود وعزة سورية.

وشكر الهلال الوفد لوجودهم إلى جانب سورية، مقدراً العبء الكبير الملقى على عاتقهم في استنهاض الحالة الشعبية.

ضمّ الوفد ممثلين عن التنظيم الشعبي الناصري، والمؤتمر الشعبي اللبناني، وحركة الناصريين المستقلين “المرابطون”، ولجنة مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، والهلال الوطني، وشباب الشمال لدعم سورية.

كذلك ترافق الوفد قوافل المساعدات للعوائل المنكوبة بسبب الزلزال في مدينة حلب.