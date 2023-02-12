برسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.. تخفيض للخبز أم تخفيض للمعتمدين؟

دمشق – ميس خليل

تفاجأ سكان حي التضامن وغيرهم من سكان باقي أحياء العاصمة دمشق بإبلاغهم من قبل المعتمدين بتخفيض مخصصات الخبز اليومية إلى النصف دون توضيح أسباب هذا التخفيض المفاجئ!

ماذا حدث لتتخذ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا القرار بالنسبة للمعتمدين.. وهل يسري هذا الأمر على المواطنين الذين يشترون الخبز من الأفران مباشرة.. وكيف ستؤمن العائلات حاجاتها اليومية من المادة الرئيسية على موائدهم.. هل سليجؤون إلى الباعة أمام الأفران لتأمينها بأسعار مضاعفة.. والمهم كيف سيطبق القرار وما آليات ضبطه وضمان التوزيع العادل لما تبقى من حصص للمواطنين اليومية؟

كل هذه التساؤلات نقلناها إلى مدير حماية المستهلك حسام نصر الله الذي أجابنا عبر اتصال هاتفي أن الإجابات أرسلت للمكتب الصحفي في الوزارة، لنتواصل بدورنا مع المكتب الصحفي الذي لم يعطينا أية إجابات، وذكر لنا أن تساؤلاتنا تم إرسالها لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولكنه في “اجتماع”!

لعلّ اللافت أن مدير المكتب الصحفي ألمح إلى بعض من خفايا القرار وهو رغبة الوزارة بتخفيض عدد المعتمدين، والسؤال الذي يطرح نفسه هل تخفيض عدد المعتمدين يحتاج إلى قرارات مبهمة ويؤدي إلى مزيد من التعقيد لدي المواطنين في تأمين احتياجاتهم الرئيسية!