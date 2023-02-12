صيانة خط كهرباء 66 ك.ف الرابط بين محطتي تحويل المبسطة والغزل بالحسكة

وبين مدير عام شركة الكهرباء المهندس أنور عكلة أن الخط 66 ك.ف خرج عن الخدمة نتيجة قيام مجهول برمي كبل عليه، ما أدى إلى حدوث تماس في الشبكة، حيث قامت الورشات بإجراء الصيانة وإعادة الخدمة للمشتركين، مشيراً إلى أن الورشات قامت أيضاً بصيانة خطوط الـ 20 ك. ف في منطقتي عامودا وطرطب.

وفي سياق آخر أجرى قسم كهرباء القامشلي وفقا لعكلة صيانة شبكات ومراكز تحويل لكل من مراكز (مرآب الحبوب وحديقة الغاز وأبوحسام وصالح عبدي وحديقة غسان ومشروع المياه الشمالي وأبو فريد والكرامة ومركز حديقة دهام ومركز صحارى وملحق مساكن المعلمين ومركز السلام) وتمت إعادتها إلى الخدمة.

يشار إلى أن منشأة توليد كهرباء السويدية توقفت عن العمل أمس، وتم إيقاف عنفات التوليد الكهربائي فيها لمدة ثلاثة أيام لإجراء صيانة فيها.