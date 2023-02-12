غوتيريش: الإرهاب آفة تستهدف الإنسانية ولا بد من مواجهتها معاً

نيويورك – سانا:

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الارهاب آفة عالمية تستهدف البشرية بجميع مكوناتها وثقافاتها وأديانها، ولا بد من التصدي لها بشكل مشترك.

وتحيي الأمم المتحدة، ولأول مرة اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب.

وقال غوتيريش في رسالة اليوم بهذه المناسبة: “إن الإرهاب يمثل إهانة للإنسانية، فهو يستهدف الناس من جميع الأعمار والثقافات والأديان والجنسيات، ويقوّض القيم التي تربط بيننا، ويهدد الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز السلام والأمن وحماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية والنهوض بالتنمية المستدامة”.

ودعا غوتيريش إلى اليقظة الآن أكثر من أي وقت مضى، نظرا لأن الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة وجدت في شبكة الإنترنت أرضا خصبة لبثّ سمومها الخبيثة، كما أصبحت حركات النازيين الجدد ودعاة تفوق العرق الأبيض أشد خطورة يوما بعد يوم، وقد باتت تمثل الآن التهديد الأول للأمن الداخلي في عدة بلدان.

وشدد الأمين العام على أن مواجهة هذا التحدي يكون من “خلال الوقاية ومعالجة الظروف الأساسية التي يمكن أن تتسبب بزرع بذور الإرهاب وضمان أن تعكس استراتيجيات مكافحة الإرهاب طائفة واسعة من الأصوات، وخاصة الأقليات، ومن خلال وضع حقوق الإنسان في صميم جميع سياسات مكافحة الإرهاب”.