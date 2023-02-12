فعاليات شعبية ورسمية تواصل جمع التبرعات والمساعدات للمحافظات المنكوبى

البعث – محافظات:

تواصل الفعاليات الشعبية والأهلية والرسمية في المحافظات السورية حملاتها التضامنية مع إخوتهم في المحافظات المنكوبة بسبب الزلزال المدمر، لمدهم بجميع أنواع المساعدات الطبية والإغاثية الممكنة.

ففي محافظة (اسماعيل مطر)، سيّرت المحافظة قافلة مساعدات إغاثية من تبرعات الأهالي للأسر المتضرّرة نتيجة الزلزال، تضمنت أطناناً من الأدوية والألبسة والبطانيات والفرش، شارك فيها الفعاليات المجتمعية والأهلية والجمعيات الخيرية بالحسكة.

من جهته أكد الرفيق المهندس تركي عزيز حسن، أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة، أن “هذه المساعدات والتبرعات هي أقل ما يمكن أن يقدّم للأسر المتضرّرة في المدن التي ضربها الزلزال، وهي رسالة من أبناء الحسكة تعبر عن حالة التعاضد والتكاتف مع أبناء شعبنا الذي تعرّض لهذه الكارثة”.

الدكتور محمد لؤي صيوح، محافظ الحسكة، أشار إلى أنه على الرغم من وجود الاحتلالين غير الشرعيين، الأمريكي والتركي وأدواتهما، إلا أن أبناء الجزيرة السورية سارعوا إلى تقديم هذه المساعدات، وهي تعبير صادق وخالص بأن ما أصاب الأسر في المدن المنكوبة أصابهم، مؤكداً أن اللجان الفرعية مكلفة بعملية التبرع، حيث تجاوز مجموع التبرعات الـ900 مليون ليرة سورية.

في وقتٍ لفت اسماعيل الطه، مؤسسة اليمامة الخيرية إلى أنه تم تقديم مساعدات عينية ومالية تجاوزت قيمتها الـ50 مليون ليرة، إضافةً إلى المساعدات الطبية.

وقال سعد سلو رئيس مجلس إدارة جمعية المودة الخيرية: إن “أبناء الحسكة وبكافة مكوناتهم هبوا لمساعدة أهلهم وأشقائهم في المدن والقرى التي ضربها الزلازل، ومانقدمه اليوم من التبرعات العينية والنقدية هو جزء قليل لكنه رسالة من أبناء المحافظة عن حالة التآزر والتكاتف، وإن ما أوجعهم بالتأكيد أوجعنا وأوجع الإنسانية عموماً”.