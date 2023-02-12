كوادر السلة تتضامن مع متضرري الزلزال

عند الشدائد تظهر معادن الرجال، والأصح أن يقال “الأبطال”، هي حقيقة أكدتها كوادر لعبة كرة السلة فور سماعها الخبر المحزن بوقوع الزلزال المدمّر في عددٍ من المحافظات.

اتحاد كرة السلة كان سباقاً في هذا المجال، وعمد إلى فتح صالات السلة في تلك المحافظات، سواء التي تنطوي تحت مظلة الاتحاد الرياضي العام أم غيرها، ولم يكتفِ الاتحاد بهذا الأمر بل قام بتشكيل لجنة من اتحاد اللعبة وبعض الكوادر من اللجان الفنية بالاتحاد وإدارات بعض الأندية واللاعبين، تقوم بتوزيع المعونات على المناطق المنكوبة، حيث تمّ التوزيع في كلّ من حلب واللاذقية وجبلة، على أن يتمّ العمل لتوزيع المعونات على المحافظات الأخرى.

عضو اللجنة المكلفة أيمن صلاح أكد لـ”البعث” أن المساهمة التي يقوم بها الاتحاد هي عمل إنساني، الهدف منه تخفيف الأعباء عن أهلنا المتضررين والوقوف إلى جانبهم في محنتهم، مضيفاً: المعونات التي قدّمت للاتحاد هي من بعض اتحادات السلة في الدول الشقيقة، إضافة لمبلغ مالي كبير من قبل أحد أعضاء لجان الحكام في اتحاد السلة، وكلّ تلك المعونات تم توزيع بعضها وسيتمّ توزيع الآخر قريباً، وهنا لا بدّ من توجيه الشكر للاعب منتخبنا الوطني وفريق الأهلي نديم عيسى للجهد الكبير الذي يقوم به في هذا المجال، إضافة إلى جهود كافة لاعبي نادي الجلاء والوحدة والكرامة والوثبة والثورة الذين تركوا أعمالهم وتوجهوا لمساعدة أبناء الوطن من المتضررين.

الجدير بالذكر أن اللجنة تضمّ في عضويتها (طريف قوطرش وزينه نصار وأيمن صلاح ويامن بالي ومحمد كنعان ونديم عيسى).

عماد درويش