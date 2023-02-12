مدارس حمص سليمة إنشائياً ولم تتأثر بالزلزال

حمص- صديق محمد

أكد مدير تربية حمص وليد مرعي أن معظم مدارس محافظة حمص، مدينة وريفاً، لم تتعرّض لأضرار جراء الزلزال، ولم ترد أي شكوى حول تصدعات أو تشققات تعيق دخول الطلاب إلى صفوفهم، لافتاً إلى متابعة تفقد واقع الأبنية المدرسية واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي خطر على أي مبنى، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب والتلاميذ، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة حمص ومجالس البلديات ونقابة المهندسين، مبيناً أنه تمّ تشكيل فرق من دائرة الصحة المدرسية ودائرة البحوث للقيام بجولات على المدارس للتوعية، وتقديم الدعم النفسي لتجاوز الآثار السلبية ومنعكسات الزلزال على طلابنا، وتمّ توجيه الموجّهين التربويين والاختصاصيين للتواجد في المدارس، داعياً أهالي الطلاب لإرسال أبنائهم إلى المدرسة واستئناف نشاطهم الدراسي وعدم الخوف من أية أضرار في المباني، متمنياً السلامة والأمان والعافية للجميع.