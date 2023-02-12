وفد بيلاروسي يطلع على الأضرار في اللاذقية

12-فبراير-2023

زار الوفد البيلاروسي المرافق لطائرة المساعدات الإغاثية التي وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي اليوم، عدداً من المواقع المتضررة جراء الزلزال في مدينتي جبلة واللاذقية، لمعاينة حجم الدمار والكشف على الأبنية المتصدعة، كما اطلع على واقع الخدمات والرعاية المقدمة في عدة مراكز إيواء للمتضررين.

وأعرب النائب الأول لوزير الحالات الطارئة في بيلاروس خودولييف ألكسندر عن أمله بأن تسهم شحنة المساعدات التي وصلت اليوم من بلاده، وتتضمن مواد غذائية وأدوية وأغطية وخيماً وألبسة في التخفيف من معاناة المواطنين في مراكز الإيواء.

وأشار ألكسندر إلى أن اللقاء مع محافظ اللاذقية كان مثمراً وإيجابياً لناحية وضوح الصورة فيما يخص احتياجات الشعب السوري، وسيتم نقلها إلى القيادة البيلاروسية من أجل العمل على تنظيم شحنات مساعدات إنسانية تلبي متطلبات المرحلة، كما يجري التحضير لإرسال مشفى ميداني.

12-فبراير-2023

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