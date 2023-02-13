اجتماع في لجنة المتابعة لاستعراض مستجدات الاستجابة لآثار الزلزال في سورية

دمشق – سانا:

استعرضت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة العليا للإغاثة خلال اجتماع عقدته اليوم في غرفة العمليات المركزية بوزارة الإدارة المحلية والبيئة، برئاسة رئيس اللجنة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف آخر المستجدات في الاستجابة لآثار الزلزال الذي تعرضت له سورية.

كذلك، تم عرض أهم الإجراءات لمتابعة ملف الاستجابة والمساعدات المقدمة عبر الطائرات وعبر الحدود البرية والمساعدات المقدمة في المحافظات وتطورات بيانات أعداد المهجرين في مراكز الإيواء وأعداد هذه المراكز.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على الجرد الفوري للمساعدات التي يتم استلامها وتخزينها من قبل الهلال الأحمر العربي السوري أو الأمانة السورية للتنمية وتوزيعها بإشراف اللجان الفرعية للإغاثة وموافاة اللجنة العليا للإغاثة بتقرير يومي حول التوزيع.

وفيما يخص المساعدات الطبية تم التأكيد على جردها بالتعاون مع وزارة الصحة وتسليمها لها فوراً، وعلى أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمعالجة طلبات المنظمات غير الحكومية التي ترغب بتقديم مساعدات وإرسالها لتوضع تحت تصرف اللجان الفرعية للإغاثة لتوزيعها مباشرة على المتضررين، إضافة إلى فتح المستودعات في المحافظات المنكوبة لتخزين المساعدات القادمة ضمنها ليصار إلى توزيعها على المحتاجين وإعداد تقرير يومي بعمليات التوزيع.

وتم التأكيد على تحديث قوائم الاحتياجات بشكل مستمر وإرسالها باللغتين العربية والإنكليزية إلى وزارة الخارجية والمغتربين، لتعميمها على السفارات السورية في دول العالم.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع موضوع الطلبات المقدمة من المنظمات غير الحكومية الدولية غير المرخصة في سورية، وآلية التعامل معها.

وتضم لجنة المتابعة معاوني وزراء الإدارة المحلية والبيئة والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، والموارد المائية، والزراعة والإصلاح الزراعي والداخلية ومعاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وممثلي وزارات الخارجية والتربية وممثلي الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية.