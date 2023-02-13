تلقى اتصالاً من مادورو.. ويلتقي غريفيث الرئيس الأسد: ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سورية

دمشق – سانا:

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له، وتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأشار غريفيث، في اللقاء الذي جرى خلاله الحديث عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطّي هذه التداعيات، إلى الاستجابة السريعة للحكومة السورية في أعمال الإنقاذ والإغاثة، وأكد أن الأمم المتحدة تعمل من أجل دعم جهود الإغاثة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين.

وأكد الرئيس الأسد لغريفيث ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سورية، بما فيها المناطق التي تخضع للاحتلال وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة.

كذلك أكّد سيادته أهمية أن تركز الجهود الدولية أيضاً على المساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية في سورية، لأن ذلك يشكل ضرورة ملحّة لاستقرار الشعب السوري وعودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومناطقهم.