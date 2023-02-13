الرئيس الصربي يعزّي سورية بضحايا الزلزال ويؤكّد تضامن بلاده معها

بلغراد – سانا:

أعرب الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش عن تضامن بلاده مع سورية، إثر الزلزال الذي وقع فجر الإثنين الماضي، مندّداً بمحاولات التعتيم على هول الكارثة الإنسانية فيها.

وعبّر الرئيس فوتشيتش خلال زيارته مقر السفارة السورية في بلغراد، ولقائه سفير سورية في بلغراد باسم جمعان آغا عن تعازيه الحارة لعائلات ضحايا الزلزال، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار فوتشيتش إلى أن ما يحدث من تمييز على الصعيد الإعلامي ومحاولة التعتيم على هول الكارثة الإنسانية في سورية أمر غير مقبول، مشيراً إلى عزم الحكومة الصربية على تقديم المساعدة لسورية، بالتنسيق مع سفارتها في بلغراد والسفارة الصربية في دمشق.