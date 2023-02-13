انتهاء أعمال البحث في اللاذقية.. “805”وفيات و “142” ألف متضرر

اللاذقية-سانا:

أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال انتهاء أعمال البحث عن الضحايا في كل المواقع بالمحافظة، فيما تتواصل حالياً عملية إزالة الأنقاض.

وبين المحافظ هلال في تصريح له أن عدد المتضررين جراء الزلزال يتجاوز الـ 142 ألف مواطن، وأن عدد ضحايا الزلزال في المحافظة بلغ 805 حالة وفاة، و1131 مصاباً، مع تهدم 103 أبنية بشكل كلي، و247 بناء آيلاً للسقوط. ولفت المحافظ هلال إلى أن المحافظة افتتحت 47 مركزاً للإيواء على مستوى المحافظة، وأن توزيع المساعدات للمتضررين بدأ منذ اليوم الأول لكارثة الزلزال. وحول عمل لجان السلامة العامة المعنية بالكشف عن الأبنية أوضح هلال أنه بالاتفاق مع نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية، ومجالس المدن والخدمات الفنية تم تشكيل هذه اللجان للكشف عن المباني المتضررة، وحتى اليوم تم إنجاز تقييم لنحو 70 بالمئة من هذه المباني. وأكد أنه بنتيجة هذه التقييمات قررت اللجان هدم بعض المباني في مناطق عدة بجبلة واللاذقية، وستتم المباشرة بعملية الهدم خلال اليومين القادمين بعد تأمين السلامة للأبنية المجاورة.