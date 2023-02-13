“تشات جي بي تي” تبتكر وصفات للذواقة

13-فبراير-2023

انطلق في دبي، المدينة المعروفة بحرصها المستمر على توفير بيئة جذابة ومحفزة للمستثمرين والمبتكرين، مفهوم مختلف في عالم الطعام، عبر مطعم يستعين في ابتكار وصفات طعامه بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وهي المرة الأولى التي يحدث هذا الأمر المذهل في العالم والذي قد يغير طريقة تناولنا الطعام في الخارج وحتى الأبد.

ويقدم المطعم في دبي أطباقاً من البيتزا يجري تنسيقها بإيحاء من الوصفات التي يوصي بها برنامج الدردشة الآلي المثير للجدل “تشات جي بي تي” والذي جذب قدراً كبيراً من اهتمام وسائط الإعلام أخيراً، نظراً لقدرته على إنتاج مقالات مكتملة، وإنشاء رموز الحاسوب، وكتابة تغريدات وحتى إعادة كتابة عناوين الصحف.

وكان المطعم قد لجأ للتكنولوجيا بطريقة مبتكرة في محاولاته الحثيثة لطهي منتجات جديدة، ومن إبداعاته الأخيرة صلصة الطحينة مع الزعتر التي ابتكرها، سبارتاك أورتيونيان، شيف العلامة التجارية لـ”دودو بيتزا” في الإمارات بمساعدة “تشات جي بي تي” للمنفذ الجديد.

13-فبراير-2023

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