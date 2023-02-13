جمعيات باكستانية تسعى لتقديم المعونات لمتضرري الزلزال

دمشق – سانا:

ناقشت لجنة الصداقة البرلمانية السورية الباكستانية في مجلس الشعب اليوم مع السفير المفوض وفوق العادة لجمهورية باكستان الإسلامية بدمشق شاهد أختر العلاقات بين البلدين الصديقين، والأوضاع الكارثية التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب سورية.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة العمل المشترك على كل الصعد من أجل رفع الحصار الظالم والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من كارثة الزلزال، لتخفيف معاناتهم والحد من تداعياتها وآثارها.

وأشارت اللجنة إلى عمق ومتانة العلاقات السورية الباكستانية وضرورة العمل على الارتقاء بها أكثر، وخاصة على الصعيد البرلماني، مشيدين بموقف الدولة الباكستانية وشعبها الصديق ووقوفه إلى جانب سورية وشعبها، وخاصة في ظل الكارثة التي تسبب بها الزلزال.

من جهته أشار السفير أختر إلى أهمية تعزيز العلاقات مع سورية في كل المجالات، وإلى ضرورة التركيز على الجانب الإنساني في التعامل مع كارثة الزلزال من قبل جميع الدول والمنظمات، ومضاعفة الجهود لتقديم ما يلزم من العون والمساعدة لسورية وشعبها من أجل تجاوز آثار هذه الكارثة، مبيناً أن العديد من المنظمات والجمعيات في باكستان تسعى لتأدية واجبها تجاه الأصدقاء السوريين وإيصال مساعدات إغاثية للمتضررين منهم.