صباغ يوجه رسائل إلى البرلمانات الشقيقة والصديقة يناشد فيها رفع الحصار عن سورية

وجه رئيس مجلس الشعب حموده صباغ 46 رسالة متطابقة إلى رؤساء المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة، ناشد من خلالهم المجتمع الدولي ضرورة الضغط للرفع الفوري والعاجل للحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، وذلك لتجاوز آثار الكارثة الإنسانية المتمثلة بالزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية.

وفي سياق متصل تلقى رئيس المجلس عدداً من البرقيات والرسائل والاتصالات الهاتفية من رؤساء مجالس وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة، عبروا من خلالها عن تضامنهم ومساندتهم ومواساتهم ووقوفهم إلى جانب سورية في مواجهة الكارثة الإنسانية التي حلت بأبنائها في عدد من المحافظات جراء الزلزال المدمر.