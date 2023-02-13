مقتل 19 شخصاً على الأقل بهجومين إرهابيين في بوركينا فاسو 

13-فبراير-2023

واغادوغو – سانا:

قتل 19 شخصاً على الأقل في هجومين إرهابيين منفصلين في بوركينا فاسو.  ونقلت فرانس برس عن مصادر محلية وأمنية في بوركينا فاسو قولها اليوم: إن 19 شخصاً على الأقل بينهم تسعة متطوعين في القوات المسلحة قتلوا في هجومين إرهابيين وقعا الخميس الماضي وأمس، 7 منهم في قرية ديمبو شمال غرب و12 اخرون في يارغاتينا القرية القريبة من الحدود الشرقية مع توغو وغانا.  وأوضحت المصادر أن هذا ثالث هجوم يستهدف يارغاتينا خلال شهر.  وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 حالة انعدام للأمن وهجمات إرهابية متكررة أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى وهجرت نحو مليوني شخص من ديارهم.

13-فبراير-2023

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