وزير الاتصالات يتفقد أضرار الشبكة جراء الزلزال باللاذقية

13-فبراير-2023

اللاذقية- مروان حويجة

استهلّ وزير  الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب زيارته التفقدية إلى محافظة اللاذقية للوقوف على الأضرار التي طالت الشبكة الهاتفية جراء الزلزال باللقاء مع محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال ، وتركز اللقاء على خطة عمل الوزارة لمعالجة أضرار الشبكة وخدمات الاتصالات في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأكد الوزير الخطيب أن الوزارة ستقدّم كل إمكانياتها  لتنفيذ  صيانة الأضرار ، بما يضمن عودة كل الخدمات في هذه المناطق بنهاية الأسبوع الحالي.

وبعد ذلك قام الوزير الخطيب بجولة في المحافظة للاطلاع على سير العمل في عدد من مراكز الاتصالات ومواقع العمل المتضررة ، وخلال زيارته المراكز الهاتفية استوضح الوزير من المديرين المعنيين والفنيين عن واقع عملها والأضرار التي لحقت بالشبكة وأولويات المعالجة لإعادتها إلى ماكانت عليه ووضعها في الخدمة  ، واستمع إلى شروحات من مديري الشركة السورية للاتصالات ومؤسسة البريد وفروعهما في المحافظة حول الإجراءات المتخذة والأعمال المنفذة وتقديم الخدمات للأخوة المواطنين المشتركين.

13-فبراير-2023

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