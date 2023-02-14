إخلاء بناءين في بانياس

البعث أون لاين – لؤي تفاحة:

كشف المهندس بشار حمزة رئيس مجلس مدينة بانياس ل “البعث – أون لاين” أنه تم إخلاء مبنيين ضمن مدينة بانياس، الأول مقابل جامع الرحمن، والآخر في حي المروج، وذلك بسبب تصدعهما بشكل كبير، ما يشكل خطورة على سلامة ساكنيهما.

وتابع: عمل مجلس المدينة ومنذ اليوم الأول لما بعد حدوث الزلازال لتأمين مكان لإيواء المواطنين، لافتاً الى أن البنائين يضمان أكثر من عشر عائلات.

وأشار حمزة الى أن اللجنة التي تضم مهندسين من نقابة المهندسين ومجلس المدينة والخدمات الفنية تعمل على تقييم تداعيات الزلازال، وما أحدثه من تصدعات وتشققات في مدينة بانياس وريفها، الذي يضم اكثر من ٤٠ قرية ومزرعة متناثرة، حيث تقوم بعملها على أكمل وجه من خلال تقييم الأضرار، ورفع تقريرها في نهاية عملها لكي تقوم اللجنة المركزية على مستوى المحافظة باتخاذ ما تراه مناسباً في ضوء النتائج المستخلصة الأمر الذي يحتاج لبعض الوقت لإنجازه.

ولفت رئيس مجلس مدينة بانياس إلى اهمية المبادرات الفردية والمجتمعية بإشراف قيادة فرع حزب البعث العربي الأوالمحافظ للقيام بحملات تبرع كبيرة لمساعدة أهلنا المتضررين في المناطق المنكوبة والتي تعكس أهمية تعاضد الاخوة السوريين وتلاحمهم ولا سيما في الظروف الصعبة حيث تضمنت الحملة التطوعية كميات كبيرةمن المواد الغذائيةالمتنوعة والبطانيات وغيرها