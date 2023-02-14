استنفار الكوادر الحزبية بالسليمة لمؤازرة المتضررين

حماة – ذكاء اسعد- يارا ونوس

استنفرت الكوادر الحزبية في السلمية لمؤازرة المحافظات المنكوبة، إذ بدأت شعبة الحزب بتنظيم استلام المساعدات من الأهالي.

وبين أمين شعبة الحزب عبد الكريم شيحاوي أن المساعدات تضمنت مواد غذائية وألبسة وأغطية وأدوية وحليب أطفال مقدمة من المجتمع المحلي والفعاليات والجمعيات الخيرية، مشيراً إلى وجود 56 عائلة من المتضررين غالبيتهم يقيمون حالياً في منازل أهالي سلمية، وتقوم الكوادر الحزبية والجمعيات الخيرية بتقديم كافة المواد الغذائية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى إرسال الأطباء لهؤلاء العائلات للنظر بوضعهم الصحي والنفسي وتقديم كافة الأدوية والمستلزمات بشكل مجاني.

وأوضح الرفيق شيحاوي أنه تم تقديم مبالغ نقدية من قبل الفعاليات ووضعها في المصرف التجاري لحساب متضرري الزلزال.

وبدورها رئيس مجلس مدينة السلمية المهندسة سهاد زيدان أنه ومنذ الدقائق الأولى للزلزال كان هناك استنفار عام لوحدة الإطفاء وكافة الآليات الهندسية بالجهات الحكومية، وتمّ إبلاغ المواطنين عبر التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن أي ضرر أو أي حالة تستوجب الإنقاذ والنجدة، مشيرة إلى أنه تم الكشف على المناطق المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، إضافة إلى الكشف على خزان المياه المغذي للمدينة من باب الاحتياط، ومن ثمّ تم ترحيل الأنقاض من الأبنية المتضررة.

ولفتت زيدان إلى تشكيل 8 فرق قوام كل منها ثلاثة مهندسين وبدأت عملها على الأرض فور تشكيلها بالتنسيق مع أعضاء المكتب التنفيذي ولجان الأحياء ولازالت مستمرة حتى الآن بعملها تلبيةً لطلبات المواطنين مع رصد ومتابعة العائلات الوافدة إلى سلمية من المحافظات المنكوبة وتقديم الخدمات وتأمين كافة المستلزمات لهم من قبل جمعيات أهلية.

وبينت زيدان أن الحصيلة النهائية للأبنية المتضررة لاتزال غير مكتملة كون طلبات الأهالي مازالت ترد إليهم لغاية الآن، وتم إعطاء إنذار لبعض المنازل بالإخلاء لأن وضعها غير آمن في وضعها الحالي.