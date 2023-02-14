الأمم المتحدة تُطلق نداءً إنسانياً لإغاثة المتضررين من الزلزال في سورية 

نيويورك – سانا:

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش اليوم نداء إنسانياً من أجل جمع 397 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سورية. وأشار غوتيريش في حديث للصحفيين وفق ما نقل مركز أنباء الأمم المتحدة إلى أن الكارثة تعد واحدة من أكبر الكوارث في الذاكرة الحديثة، حيث يعاني الملايين بعد أسبوع من الزلزال المدمر، موضحاً أن النداء يغطي الاحتياجات الإنسانية في سورية لمدة ثلاثة أشهر، وأن الأمم المتحدة تفعل كل ما يمكن، ومشدداً على الحاجة للمزيد.

ووجه غوتيريش رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي قال فيها: المعاناة الإنسانية الناجمة عن هذه الكارثة الطبيعية الهائلة يجب ألا تتفاقم بسبب عوائق، مثل صعوبة الوصول الإنساني ونقص التمويل والإمدادات.. يتعين ضمان مرور المساعدات من كل الجهات إلى جميع الجهات عبر كل الطرق دون أي قيود. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن يقارب المجتمع الدولي روح السخاء والإنسانية للشعب السوري، الذي استقبل لاجئين من دول مجاورة ووفر لهم الحماية وشارك معهم موارده المحدودة، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الجهات إلى تمويل جهود الإغاثة بشكل كامل ودون تأخير، ومساعدة ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين انقلبت حياتهم بسبب كارثة الزلزال. وأوضح غوتيريش أن جهود الاستجابة في سورية تضم منظومة الأمم المتحدة بأسرها وشركاءها الإنسانيين، وأنها تساعد في تأمين الإغاثة التي تمس الحاجة إليها والمنقذة للحياة، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية والغذاء، مشيراً إلى أن أكثر السبل فعالية للوقوف إلى جانب الناس في الوقت الراهن هو توفير التمويل الطارئ.