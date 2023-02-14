الحرارة أدنى من معدلاتها

تستمر درجات الحرارة غداً أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد مرتفع جوي سطحي مترافق بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة فوق المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى والساحلية، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية.

ويكون الجو ليلاً بارداً، ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية، والجليد في المناطق الجبلية ليلاً وخلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..