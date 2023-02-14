الخارجية الروسية: الغرب يساوم على احتياجات ضحايا الزلزال في سورية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الغرب يساوم على احتياجات ضحايا الزلزال في سورية، ويسعى لدفع مجلس الأمن الدولي إلى توسيع ما يسمى (بآلية المساعدات عبر الحدود).

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن بعض الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تواصل انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتعدى على سيادة سورية ووحدة أراضيها وتعمد إلى إطلاق التكهنات حول احتياجاتها جراء الزلزال دون انتظار صدور تقرير لجنة الأمم المتحدة التي شكلتها لتقييم الأضرار على الأرض”.

وأشار البيان إلى الزيارات النشطة التي تم تسجيلها في مجلس الأمن بقيادة واشنطن (خلال مرحلة صعبة كهذه للضغط من أجل صك وثيقة جديدة وتوسيع هذه الآلية).

بدوره أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية لا يتطلب قراراً من مجلس الأمن لأنه قرار سوري سيادي بحت.

وأوضح أن “هناك فرقاً كبيراً بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سورية وقرار سورية السيادي”.