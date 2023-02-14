“الزراعة”: استيراد البصل جاء نتيجةً لنقص المادة واحتكار البعض لها

البعث أون لاين – رحاب رجب:

بينت وزارة الزراعة أن سورية أنتجت هذا العام ٤٢ ألف طن من محصول البصل وهو أقل من الاحتياج، حيث تراجعت المساحات المزروعة نتيجة الخسائر التي تعرض لها المنتجون في عام ٢٠٢١، وانخفاض الأسعار لوجود فائض كبير من البصل، ولم يتمكن التجار من تصدير الفائض في الموسم. وبينت الوزارة أنه يتم تخطيط من أجل ادارة الموارد المائية والارضية والتخطيط لزراعة المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية فقط، أما باقي الخضار والمحاصيل يترك للفلاحين الحرية بزراعة ما يرغبون بشكل حر.

وقالت الوزارة: لدينا كميات كبيرة مصنعة من البصل الجاف إنتاج معمل البصل في السلمية، لكن العادات الغذائية هي المحدد لاستخدامه محلياً.

وأكدت الزراعة أن النقص في المحصول أدى الى استغلال التجار لانخفاض الكميات المعروضة في السوق ورفع الاسعار مؤخراً، ما اضطر إلى اللجوء لتعويض النقص من خلال استيراد ألفي طن، في وقت عمد التجار الى احتكار بعض الكميات، وطرح كميات قليلة ما سبب زيادة في ارتفاع سعر المادة إلى ١٢ ألف ليرة لكل كيلو.