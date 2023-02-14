المهندس عرنوس يتلقى برقية تعزية من رئيس وزراء تايلاند

تلقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس برقية تعزية من الجنرال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند، أعرب خلالها عن مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية، ونجم عنه الكثير من الدمار والعديد من الضحايا والمصابين.

وقال رئيس وزراء مملكة تايلاند في برقيته: “بالنيابة عن حكومة تايلاند أود تبليغكم أعمق المشاعر القلبية والتعاطف مع الشعب السوري خلال هذه الأوقات العصيبة، وكلي ثقة أن سورية ستكون قادرة على التعافي من آثار هذه الأزمة”، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب سورية واستعدادها للمساندة في التخفيف من الأضرار نتيجة الزلزال.