برقيات تعزية وتضامن مع سورية من اللجان الأولمبية والاتحادات الدولية

تلقت اللجنة الأولمبية السورية برقيات تعزية من اللجان الأولمبية والاتحادات الدولية تضامنا مع سورية ورياضييها، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في السادس من الشهر الجاري.

وأعرب رؤساء اللجان الأولمبية وعلى رأسهم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، إضافة إلى رؤساء الاتحادات الدولية عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لسورية ورياضييها بضحايا الزلزال، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب السوري في هذه الظروف القاسية، واستعدادهم لمد يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة وآثار هذه المأساة الأليمة.

بدوره شكر رئيس اللجنة الأولمبية السورية فراس معلا اللجان الأولمبية والاتحادات الدولية على لفتتها الإنسانية وتضامنها مع الشعب السوري في مصابه الجلل والمحنة الكبيرة التي ألمت به.

وبرقيات التعزية والتضامن جاءت من اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية في الجزائر وفلسطين ولبنان وفرنسا وأيرلندا وسريلانكا والجبل الأسود “مونتينيغرو” والولايات المتحدة الأمريكية وكرواتيا واليابان وصربيا وكوسوفو وألبانيا واللجنة المنظمة لألعاب باريس الأولمبية 2024، واللجنة الدولية للعب النزيه، والاتحاد الدولي للهوكي، والاتحاد الدولي للبلياردو، والاتحاد الدولي للترياثلون، والاتحاد الدولي للسباحة، والاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللجنة الدولية لألعاب المتوسط.