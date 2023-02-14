تحديد سعر مبيع ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية بـ 5400 ليرة

14-فبراير-2023

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية من قبل شركة المحروقات والشركات الموردة الأخرى في جميع أنحاء سورية بـ 5400 ليرة سورية.

وأشار القرار إلى أنه يتوجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الإعلان عن هذه الأسعار، ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021، وينهى العمل بكل ما هو مخالف لذلك القرار.

وكانت الوزارة حددت في الـ 13 من كانون الأول الماضي سعر مبيع ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي بـ 3000 ليرة سورية.

14-فبراير-2023

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