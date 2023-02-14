شبكة الطرق العامة في اللاذقية آمنة ورحلات القطارات متوقفة حالياً

البعث – اللاذقية

أوضح المهندس مصعب أحمد مدير فرع المواصلات الطرقية في محافظة اللاذقية لـ”البعث” أنه منذ اللحظات الأولى لحدوث الزلزال تمّ الكشف على جميع محاور شبكة الطرق المركزية، وهي شبكة ضخمة ضمن محاور محافظة اللاذقية يبلغ طولها مايقارب 450 كم، كما تمّ الكشف الأولي على الجسور والأعمال الصناعية “وهي عبارة عن عبارات”، وتبيّن أنها بحالة فنية جيدة وقاومت الزلزال، مبيناً أن شبكة الطرق في المحافظة آمنة للاستخدام ولكن ظهرت بعض العيوب نتيجة الزلزال والهزات الارتدادية المتواصلة والتي استمرت على مدى أكثر من أسبوع ومازالت مستمرة حتى الآن، مشيراً إلى أن العيوب عبارة عن تشققات بالزفت وتشققات بفواصل التمدّد التي تنفذ على الجسور بحيث تبيّن تخريب ببعض تلك الفواصل، كما تبيّن انجراف للتربة في بعض المواقع على الطرق، وخاصة في المواقع التي تكون فيها مسافة الردم عالية، وجميع تلك العيوب يتمّ العمل على جردها وتدقيقها وإيجاد الحلول لها بالسرعة القصوى.

وذكر أحمد أن معظم العيوب من الممكن تلافيها خلال الفترة القادمة ولا تؤثر على حركة السير وحركة الطرق وسلامة مستخدميها، ولكن يتمّ العمل على المراقبة المستمرة من قبل اللجان الفنية التي تشكلت من قبل المهندسين ذوي الخبرة والتي تقوم بالكشف اليومي على الطرق ومحاور شبكة الطرق المركزية، خاصة وأن العيوب التي تظهر في البداية من المحتمل أن تزداد ولاسيما خلال فصل الشتاء وبوجود الهزات الارتدادية.

أما بالنسبة للجسور فقد أوضح أحمد أن الجسور في سورية مصمّمة على مقاومة الزلازل ومنفذة من قبل كوادر فنية وطنية قديماً وحديثاً وبأعلى المواصفات الفنية، وبالتالي فإن الجسور في المحافظة سليمة ولم تتأثر بالزلزال.

أما بالنسبة لقطاع السكك الحديدية والذي يعدّ من أهم القطاعات، باعتباره يشكل شرياناً أساسياً لنقل البضائع بسهولة ويسر وبتكلفة منخفضة ويساهم بنقل المواطنين أيضاً بين المحافظات، فأوضح مدير فرع السكك الحديدية في محافظة اللاذقية المهندس فادي نصير لـ”البعث” أنه تمّ الكشف الأولي على خطوط السكك الحديدية في المحافظة وتفقد العبارات والجسور، وتبيّن أنها آمنة ولم تتضرر، ولكن نتيجة الزلزال تمّ توقيف رحلات القطار وسيتمّ الكشف مرة أخرى على تلك الخطوط والتأكد من سلامتها قبل العودة إلى تسييرها.