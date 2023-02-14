شي جين بينغ يلتقي رئيسي ويشيد بتضامن الصين وإيران

بكين – وكالات:

وسط استقبال رسمي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء في قصر الشعب بقلب العاصمة بكين، وفي زيارة تستمر 3 أيام إلى بكين، أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بـالتضامن بين الصين وإيران، وقال: “في وجه المتغيّرات الحالية المعقدّة في العالم والزمان والتاريخ، ساندت الصين وإيران بعضهما بعضاً وأبدتا تضامنهما وتعاونهما”.

وأكّد شي على أن “الصين تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية”، مضيفاً: إنّ “الصين تدعم إيران في مقاومتها للأحادية والترهيب، وتعارض القوى الخارجية التي تتدّخل في الشؤون الداخلية لإيران وتقوّض أمنها واستقرارها”.

كذلك أكّد أنّه مهما تغيّر الوضع الدولي والإقليمي، ستعمل الصين بثبات على تطوير التعاون الودّي مع إيران.

وأفادت قناة “سي سي تي في”، بأنّ البلدين وقّعا عدة اتفاقيات تعاون ثنائية في مجالات الزراعة والتجارة والسياحة وحماية البيئة والصحة والإغاثة في حال وقوع كارثة والثقافة والرياضة.

ومن المقرّر أن يلتقي الرئيس الإيراني برجال أعمال صينيين ومواطنين إيرانيين يعيشون في الصين، ويرافق الرئيس الإيراني في زيارته وزراء الخارجية والاقتصاد والنقل والنفط، إضافة إلى وزراء الصناعة والتجارة والزراعة، ويضمّ الوفد أيضاً علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين: إن رئيسي سيلتقي رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ وكبير المشرّعين لي تشانشو.

وأكد المتحدّث باسم الخارجية الصينية، أنّ الزيارة ستسهم في رفاهية الشعبين الإيراني والصيني.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الصينية أنّ أول زيارة يجريها الرئيس الإيراني، إلى بكين ستساعد على الاستقرار في الشرق الأوسط.