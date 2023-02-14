كوادر الحزب في السويداء تستمر بإغاثة منكوبي الزلزال

السويداء_رفعت الديك

تستمر جهود الإغاثة التي يقودها فرع الحزب بالسويداء في تجهيز قوافل المساعدات المتتالية عبر لجان مشكلة على مستوى الشعب والفرق الحزبية بالتعاون مع المنظمات والنقابات والوحدات الإدارية حيث تعمل تلك اللجان على استقبال التبرعات العينية والنقدية من الرفاق البعثيين وأهالي المحافظة وتوجيهها وفق القنوات المحددة لايصالها للأهالي المتضررين في المحافظات المنكوبة.

وحول تلك الجهود بين أمين فرع الحزب في السويداء الرفيق فوزات شقير أنه منذ الساعات الأولى لوقوع الكارثة تم تشكيل لجان مركزية وفرعية على مستوى الشعب والفرق الحزبية إيماناً مها بنخوة أبناء المحافظة واندفاعهم لإغاثة الأهل المنكوبين وتم حتى اليوم تم تسير ثلاث قوافل إلى المحافظات المنكوبة مقدمة من كافة الفعاليات الأهلية والاقتصادية والدينية والمحلية على ساحة المحافظة حيث تم جمع كافة المواد الغذائية والمواد الطبية والأدوية واحتياجات الأطفال من حليب وحفاظات، إضافة إلى الألبسة والخبز وغيرها من مواد من كافة القرى و البلدات و المدن في المحافظة، إضافة إلى مبالغ مالية، وتم التوجيه للجان الإغاثة في الوحدات الإدارية لشراء المواد العينية ومنها ما جرى إضافته الى الحساب المصرفي المخصص بالمصرف التجاري لأعمال الإغاثة.

وأوضح الرفيق شقير أن كمية التبرعات كانت كبيرة بفضل تكاتف جهود أبناء المجتمع وكان لرفاقنا البعثيين دور هام في تنسيق هذه الجهود وتوحيدها عبر قيادتهم للعمل في كافة مناطق المحافظة، إضافة إلى تطوع رفاقنا البعثيين والشببين تطوعوا للمساعدة بإزالة الأنقاض حيث تم التواصل مع المحافظين في كل من اللاذقية وحلب وحماة لإرسال فرق تطوعية من قبل أبناء المحافظة عند الحاجة بعد أن وجدنا حماساً واندفاعاً كبيرين من قبل رفاقنا للتوجه إلى كافة المحافظات للإسهام بعملية رفع الأنقاض، علماً أن رفاقنا في الفرق والشعب الحزبية يقومون أيضاً بمتابعة أوضاع الأهل القادمين من المناطق التي تعرضت للزلزال حيث قدم اكثر من ٧٠ شخصاً من تلك المناطق، إذ يتم تقديم كل رعاية واهتمام لهم عبر التعرف على احتياجاتهم والتواصل مع الجهات المعنية في المحافظة والهلال الأحمر لتأمينها بالشكل الأمثل.