لجنة الصداقة السورية الهندية في مجلس الشعب: الارتقاء بالعلاقات الثنائية

دمشق – سانا:

ناقشت لجنة الصداقة البرلمانية السورية الهندية في مجلس الشعب اليوم مع القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق ساتيندر كومار العلاقات بين سورية والهند، وسبل وآليات تعزيزها في جميع المجالات، بما يصبّ في مصلحة شعبي البلدين الصديقين.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة العلاقات التاريخية ومواصلة العمل للارتقاء أكثر بالعلاقات وخاصة البرلمانية، وزيادة الزيارات بين الجانبين، وتبادل الخبرات والبعثات التعليمية، مثمنين مواقف الهند المشرفة في المحافل الدولية والداعمة لسورية وشعبها في حربها على الإرهاب، والتي تؤكد من خلالها حق السوريين في الدفاع عن أنفسهم وسيادة ووحدة أراضيهم، ودعمها للقضايا العربية المحقة، وإدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشارت اللجنة إلى أهمية زيادة التعاون بين الجانبين للضغط من أجل الرفع الفوري وغير المشروط للحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، حتى يتجاوز الآثار الكارثية التي سبّبها الزلزال المدمّر، متوجّهين بالشكر لما قدّمته الهند من مساعداتٍ إغاثية للمتضررين من الزلزال.

من جهته توجّه كومار بالعزاء تجاه أسر ضحايا الزلزال، مبيّناً أن بلاده تواصل جاهدة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمتضرّرين من أجل تجاوز محنتهم الكارثية التي تسبّب بها الزلزال المدمّر، مجدّداً تأكيد وقوف بلاده إلى جانب سورية في المحافل الدولية، ودعوتها على الدوام إلى رفع الحصار المفروض عليها، وضمان سلامة ووحدة وسيادة أراضيها.

وأكد كومار أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين، وضرورة تعزيزها والدفع بها قدماً، وخاصة في المجالات التجارية والطبية والتكنولوجية والزراعية والتعليمية.