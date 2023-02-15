إكثار درعا يوزع الدفعة الثانية من بذار البطاطا المستوردة

وزع فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بدرعا الدفعة الثانية من بذار البطاطا المستوردة على المزارعين المكتتبين، بكمية بلغت 275 طناً، حيث يعمل الفرع على تأمين احتياجات المزارعين من بذار البطاطا المستوردة لتغطية احتياجاتهم للعروة الربيعية، وتبلغ الكمية الإجمالية المكتتب عليها لهذا الموسم 500 طن من أصناف سبونتا وايفرست وسينرجى واريزونا ، وبأسعار 4.2 ملايين ليرة للطن الواحد من صنف سبونتا و 5.350 ملايين ليرة لباقي الأصناف.

ووزع الفرع في مرحلة سابقة الدفعة الأولى من بذار البطاطا بكمية بلغت 170 طناً.