استمرار تدفق المساعدات الإغاثية والمواقف المتضامنة مع سورية من دولٍ عربية وأجنبية

عواصم – سانا:

قرر مجلس الوزراء العراقي إهداء سورية ستين ألف طن من زيت الوقود لمساعدتها في تجاوز آثار الزلزال المدمر.

وقال المجلس في بيان يوم أمس: إن “المجلس قرر في جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني اليوم أن تقوم وزارة النفط بإهداء سورية ستين ألف طن من منتوج زيت الوقود عالي محتوى الكبريت”. وأشار البيان إلى أن هذه الزيوت سينقلها الجانب السوري من منطقة المخطاف في المياه الإقليمية العراقية. ويأتي هذا القرار في إطار الوقفة العراقية إلى جانب سورية في معالجة تداعيات الزلزال العنيف.

بدوره، أعلن ممثل تجمع فزعة عراقية الشيخ عبد الهادي الدراجي استمرار إرسال العراقيين بمختلف محافظاتهم قوافل الإغاثة إلى سورية لمساعدة المتضررين من الزلزال العنيف.

وقال الدراجي: إن “أبناء المحافظات الجنوبية والوسط العراقية يقومون يومياً بإرسال المئات من الأطنان من المساعدات التي يتم تجميعها في بغداد تمهيداً لإرسالها إلى سورية الحبيبة”، موضحاً أن هذه المساعدات تشمل مواد طبية ومواد غذائية صلبة وبطانيات، وأيضاً حليب أطفال وملابس مختلفة.

وشدد الدراجي على أن هذه القوافل لن تتوقف إلا بعد زوال الأزمة وتداعيات الزلزال، مشيراً إلى أن الحشد الشعبي وأبناء العراق مستمرون في إرسال القوافل الإغاثية إلى سورية، وستكون أولها في حلب وآخرها في البصرة أقصى جنوب العراق”.

وفي روسيا، واصلت الوفود الروسية والعربية والأجنبية تقديم التعازي بضحايا الزلزال العنيف، الذي ضرب سورية الأسبوع الماضي خلال زياراتهم للسفارة السورية في موسكو، معبرين عن التضامن الكامل مع سورية في معالجة تداعيات وعواقب هذا الزلزال.

وأعرب رئيس قسم دائرة التعاون الدولي في الحكومة الروسية ألكسي شالوغين عن خالص تعازيه للشعب السوري، وتمنياته بالشفاء العاجل لمصابي الزلزال المدمر ، مؤكدا تضامن بلاده مع الشعب السوري واستعدادها لتقديم العون والمساعدة له لتخفيف آثار الزلزال وتجاوز هذه المحنة بأسرع وقت ممكن حيث أعرب السفير السوري في موسكو الدكتور بشار الجعفري عن ترحيبه بزيارة وفد حكومي روسي للسفارة السورية، معتبرا إن مثل هذه الزيارات تخفف من المصاب.

وأكد الجعفري زيف ونفاق الغرب عندما يدعي بأن العقوبات لا تشمل المساعدات الإنسانية، وهو الذي فرض العقوبات الاقتصادية غير الشرعية على سورية وحرمها على مدى 12 عاماً.

بدوره قدم سفير سلطنة عمان في موسكو حمود بن سالم آل تويه التعازي بضحايا الزلزال، معربا عن المواساة والتآزر مع المصابين والمتضررين.

بدورها، أعربت ممثلة المنظمة الدولية للإغاثة الإنسانية في روسيا الإتحادية ماريا كارميلا دي باتيستا عن استعداد المنظمة لتقديم بعض أوجه الدعم الإغاثي الإنساني لسورية، مؤكدة وقوف المنظمة إلى جانب الشعب السوري في محنته المؤلمة.

من جهتها، أعلنت فالنتينا لانتسيفا رئيسة صندوق القديس بولس عن حجم المساعدات الإنسانية العينية، التي جمعها الصندوق وبالدرجة الأولى التجهيزات المخصصة لرفع الأنقاض، وكذلك الخيم اللازمة للإيواء والأدوية وأغذية الأطفال .

وأعربت رئيسة تحرير مجلة “شخصية البلد” الروسية اليزابيتا ابراموفا عن تعازيها وتضامنها مع الشعب السوري، وبذل كل الجهود للمساهمة في احتواء تداعيات الزلزال المدمر، فيما نقل الشيخ قاسم عادلبيكوف المتحدث باسم مفتي بيلاروس أبوبكر شيخانوفيج تعازيه الخالصة للشعب السوري الصديق معربا عن وقوف مسلمي بيلاروسيا والعالم في كل لحظة إلى جانب أخوتهم في سورية، معلنا عن جمع تبرعات عينية ومادية وإرسالهم فريق وزارة الطوارئ البيلاروسية.

وفي مقابلة أجرتها قناة موسكو التلفزيونية الروسية نوه السفير الجعفري بأهمية المساعدات التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة، ومنها روسيا الإتحادية للتخفيف من عواقب الزلزال ومعاناة المتضررين .

وأوضح السفير أن المساعدات تنقل جزئيا عبر الطيران العسكري الروسي، وينقل البعض الآخر عن طريق شركات الطيران السورية، مؤكدا أن سورية حاليا تجاوزت مرحلة الإنقاذ وبدأت مرحلة رفع الأنقاض وإجلائها وإعادة إعمار ما دمره الزلزال .

وفي حلب، وصلت قافلة مساعدات غذائية وإنسانية قادمة من لبنان نظمها الحزب القومي السوري الاجتماعي، مخصصة للمتضررين جراء كارثة الزلزال تم إيصالها إلى مراكز الإيواء وتسليمها للأهالي.

وبين وكيل عميد التنمية في الحزب السوري القومي الاجتماعي عاطف حوري أنه وبتوجيهات من رئيس الحزب الأمين أسعد حردان تصل القافلة الثالثة إلى حلب من ضمن قوافل المساعدات التي يسيرها الحزب من لبنان إلى المناطق المتضررة من الزلزال، حيث وصلت أيضاً قافلة قادمة من الأردن، وعبرت للأماكن المنكوبة وأكد أن هيئة الطوارئ والكوارث المركزية في الحزب ستستمر في تسيير القوافل، وأن هذه القوافل والمساعدات الغذائية والانسانية تأتي تعبيراً عن وحدة البلاد التي تتداعى للملمة جراحها لأنها أمة وشعب واحد.

من جهتها، تسلمت الأمانة السورية للتنمية شاحنة مساعدات قادمة من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي تحمل مساعدات إغاثية متنوعة وحليب أطفال مقدمة من المجتمع الأهلي اللبناني، تضمنت سللاً غذائية ومستلزمات منزلية وشخصية ومواد طبية وإسعافية متنوعة، موءكدة أن الشاحنة هي الأولى من بين العديد من الشاحنات التي وصلت تباعاً من مجموعة متبرعين من المجتمع الأهلي في لبنان لصالح المتضررين من الزلزال.

وأشارت الأمانة إلى أن تلك الشاحنات بعد وصولها إلى اللاذقية بدأت عمليات توزيعها مباشرة على 73 عائلة من العائلات المنكوبة المقيمة في مركزي إيواء الباسل والشاطئ.

من ناحيته، أعلن تجمع الأطباء والتجمع الوطني الديمقراطي في لبنان عن تشكيل خلية طوارئ وإسعاف لإغاثة منكوبي الزلزال في سورية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الهيئتين قولهما في بيان اليوم: إنه “تم تشكيل الخلية بالتنسيق مع مؤسسات الدكتور ناظم جعفر الخيرية الثقافية الاجتماعية وجمعية الإعانة الصحية الاجتماعية وجمعية زهرة الشرق”، موضحة أنه “إيماناً من الجمعيات المذكورة بضرورة الوقوف إلى جانب أهلنا في سورية في مواجهة آثار الزلزال المدمر تم إطلاق حملة لجمع التبرعات والمساعدات الإنسانية، بهدف إيصالها إلى سورية في أسرع وقت ممكن”.

ودعا البيان جميع المتطوعين من ذوي الخبرة في الإسعاف والدفاع المدني والمتبرعين إلى التواصل مع لجنة الطوارئ والإسعاف والإغاثة، بهدف تقديم الدعم للأشقاء في سورية.

وتواصل هيئات وأحزاب وقوى وجمعيات لبنانية تسيير قوافل المساعدات الإغاثية إلى سورية، فيما فتحت السلطات اللبنانية مطارات البلاد وموانئها أمام الطائرات والسفن المحملة بالمساعدات مع إعفائها من الضرائب والرسوم لإغاثة الشعب السوري.

وفي اللاذقية، وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي فجر اليوم طائرة ليبية محملة بدفعة مساعدات جديدة إلى المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سورية في الـ 6 من شباط الجاري، تحمل على متنها 40 طناً من المواد الغذائية، وتشمل معلبات غذائية وحليباً، إلى جانب معدات طبية من بينها أسرة وفرشات وجهاز طبي.

يُذكر أن عدد الطائرات القادمة من الدول العربية والأجنبية إلى مطار اللاذقية الدولي بلغ حتى تاريخه 29 طائرة، هي 12 من الإمارات، 9 من بنغازي، 3 بيلاروس، 3 روسيا، 2 إيران.

وكانت قد وصلت مساء أمس إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة ليبية من بنغازي تحمل دفعة من المساعدات الطبية، على متنها 25 طناً من المواد والمعدات الطبية لمساعدة المتضررين من الزلزال تحمل على متنها معدات ومواد طبية، تشمل أسرة عناية مشددة، وفرشات إسفنج وكراسي كهربائية وكراسي أطفال وعكازات وكراسي طبية، وجهازي عناية مشددة، بالإضافة الى أدوية طبية مختلفة.

وفي ماليزيا، أطلق رئيس الوزراء أنور إبراهيم حملة تبرعات لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن حجم التبرعات وصل إلى 50 مليون رينغت.

كذلك، وجه رئيس الوزراء وزارة خارجية بلاده لإرسال فريق مهام مكون من مختلف الجهات الحكومية وبعض المنظمات الماليزية غير الحكومية للوقوف على أرض الواقع وتقييم الأضرار ومعرفة الاحتياجات اللازمة لتقديم العون للإخوة في سورية، برغم الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاشرعية المفروضة عليها، وذلك من منطلق المهمة الإنسانية، موضحاً أنه ستكون للفريق مهام إضافية ولا سيما تقييم إعادة فتح السفارة في دمشق، وإمكانية المساهمة في إعادة الإعمار وفقا لنتائج الزيارة، وقد غادر الفريق مطار كوالالمبور مساء أمس الثلاثاء متوجهاً إلى اسطنبول، ومنها إلى بيروت ليصلوا منها إلى دمشق براً اليوم الأربعاء.

ووصلت اليوم طائرة صينية إلى مطار دمشق الدولي محملة بالمساعدات الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وفي مصر، أكد نقيب المهندسين في مصر طارق النبراوي أن نقابة المهندسين تضع كل خبراتها ودعمها الفني لمساندة المهندسين السوريين في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي تعرضت له سورية الأسبوع الماضي.

وأعرب النبراوي خلال استقباله وفداً من المهندسين السوريين عن التضامن مع سورية، ولا سيما في ظل الكارثة الإنسانية من أجل إزالة آثار الزلزال المدمر الذي خلف خسائر اقتصادية وعمرانية كبيرة، معرباً عن تعازيه للضحايا ودعواته بالشفاء العاجل للجرحى.

من جهته قال المهندس طارق المصري الذي حضر إلى القاهرة مع المهندس هاني عزيزي: “جاء لقاؤنا بنقيب المهندسين المصريين بموجب تفويض أصدرته نقابتنا السورية، من أجل إتمام بروتوكول التعاون المشترك وإنهاء التعديلات اللازمة عليه، وقد وقع المهندس غياث القطيني نقيب المهندسين على التعديلات النهائية، وبدوره وقع النقيب المصري عليها”، موضحاً أنه في بداية العمل وفق البروتوكول تم الاتفاق على تشكيل لجنة ترميم المباني التي تأثرت بالزلزال، مشيراً إلى أنه من المخطط أن تتم بدايات العمل في حلب كذلك سيتم مشاركة تخصصات في ترميم وتدعيم المعالم الأثرية للعمل في حلب القديمة، ولافتاً إلى أن عمل اللجنة سيشمل زيارات ميدانية للمواقع والمباني في المحافظات السورية التي تم تهديمها، وتعرضت إلى أضرار والبدء بوضع أولويات للتدخل العاجل، واقتراح خطة عمل شاملة بعد أن يتم حصر الأضرار الناشئة عن آثار الزلزال.

وفي المجر، توافد العديد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الشقيقة والصديقة المعتمدين في جمهورية المجر إلى مقر بعثة الجمهورية العربية السورية في العاصمة بودابست، للتعبير عن تعازيهم الحارة للشعب والحكومة في سورية بضحايا الزلزال، وسجل الزائرون عبارات التعازي والمواساة في السجل الذي افتتحته السفارة.

من جانبه نوه رئيس البعثة الدبلوماسية السورية السفير بشار سمارة بالجهود والمبادرات التي أطلقتها الدول الصديقة والشقيقة، بإرسال المساعدات المختلفة، وفرق الإنقاذ لنجدة الشعب السوري وتخفيف معاناته ومؤازرته لكي يتجاوز هذه المحنة.