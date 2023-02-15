التجارة الداخلية توضح سبب تحديد سعر ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية بـ 5400 ليرة

وبينت الوزارة أن المازوت الاقتصادي كان يباع من قبل الشركات الخاصة بسعر 5400 ليرة سورية، بينما يباع من قبل شركة محروقات بسعر 3000 ليرة للفعاليات نفسها، ولم يكن أي من الطرفين قادراً على تغطية كل الفعاليات لوحده.

وتابعت الوزارة: “وبما أن سعر المازوت الذي يباع من القطاع الخاص هو بالتكلفة، فقد اعتمدت اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء مبدأ البيع بالتكلفة للطرفين المزودين، وهو قابل للزيادة والنقصان بشكل دوري وفق أسعار النفط المشتراة، ووفق سعر الصرف.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت أمس سعر مبيع ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية من قبل شركة المحروقات والشركات الموردة الأخرى في جميع أنحاء سورية بـ 5400 ليرة سورية.