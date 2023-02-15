الحرارة أدنى من معدلاتها غداً

تبقى درجات الحرارة غداً أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، فيما يكون بارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر، ومن حدوث الصقيع والجليد في أغلب المناطق الداخلية، والرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…