الوزير سالم لرئيس مجلس الأعمال الروسي السوري: تقديم كل التسهيلات للمستوردين

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري الدكتور لؤي يوسفوالوفد المرافق أن الوزارة تعمل على تقديم كل التسهيلات للمساعدة في انسياب المواد الأساسية، ولا سيما الغذائية منها في الأسواق.

وأشار سالم إلى أن الوزارة تعمل دائماً على إيجاد حلول للعقبات التي قد تواجه المستوردين، سواء مع المصرف المركزي أو وزارة الاقتصاد أو الجمارك أو غيرها من الجهات المعنية.

بدوره شدد يوسف على أن مجلس الأعمال الروسي لديه رغبة كبيرة لدخول الأسواق السورية من خلال المنتجات الروسية، ولا سيما القمح والزيوت النباتية والمواد الغذائية الأساسية، وذلك من خلال أكبر وأهم الشركات المنتجة والمصدرة لزيت عباد الشمس والمواد الغذائية.

حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع ومديرة التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة روزالي سعدو.