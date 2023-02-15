الخارجية الصينية: الولايات المتحدة رائدة عمليات التجسّس حول العالم
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية: “إن دخول طائرة مدنية صينية دون طيار إلى المجال الجوي الأمريكي هو حدث غير مقصود وغير متوقع تماماً، ومنفصل بسبب قوة قاهرة، حيث أبلغ الجانب الصيني نظيره الأمريكي بذلك مراراً وتكراراً، غير أن الولايات المتحدة استخدمت الحادث كذريعة لفرض عقوباتٍ غير قانونية على الشركات والمؤسسات الصينية”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة بالغت في ردّ فعلها بإساءة استخدام القوة، وتعمّدت تصعيد الموقف.
وأضاف وانغ: “إن الصين تعارض بشدة هذه العقوبات وستتخذ إجراءاتٍ مضادة وفقاً للقانون ضد الكيانات الأمريكية ذات الصلة التي قوّضت سيادة الصين وأمنها لحماية سيادتها وحقوقها ومصالحها المشروعة”.
وكانت الصين أعلنت أمس معارضتها الشديدة قيام الولايات المتحدة بوضع ستة كيانات صينية على قائمة مراقبة الصادرات فيما يسمّى أسس دعم برامج الفضاء الصينية مثل المناطيد العسكرية.