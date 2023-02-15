تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة

الشهر الماضي أبطأ وتيرة منذ أواخر 2021، ما زاد مخاوف المستثمرين من استمرار البنك المركزي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.