تراجع أسعار الذهب

15-فبراير-2023

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي أبطأ وتيرة منذ أواخر 2021، ما زاد مخاوف المستثمرين من استمرار البنك المركزي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب انخفضت في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1845.96 دولاراً للأوقية بعدما هوت أمس لأدنى مستوياتها منذ أوائل شهر كانون الثاني الماضي.

وخسرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1856.60 دولاراً.

وتراجعت أسعار الفضة في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.74 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.4 بالمئة مسجلاً 927.06 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1493.76 دولاراً، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ آب عام 2019 في الجلسة الماضية.

15-فبراير-2023

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