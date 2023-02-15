ديك ينهي حياة مربيه في أيلندا

دائماً ما نسمع عن نهايات مأساوية للبشر على يد آخرين من بني جنسهم أو من جنس حيوانات مفترسة أو نباتات سامة، لكن في واقعة صادمة تسبب ديك في نهاية مأساوية لصحابه الذي يربيه من أجل تناوله طعاماً على الأغلب.

فقد عانى الأيلندي غاسبر كراوس من هجوم شرس من ديك فصيلة براهما الهندية الأصل ما تسبب بجروح عميقة في ساقه اليسرى جعلته يصرخ بدون توقف.

سمع صريخ الرجل الأيلندي أحد جيرانه وطلب له الإسعاف ثم أبلغ ابنته فيرجينيا بذلك، والذي هرعت بدورها لمنزل والدها حيث رأت دماءه على الأرض بينما يجري المسعفون له إنعاشاً قلبياً رئوياً.

رأت ابنة الرجل آثاراً للدماء امتدت من المنزل وحتى المكان الذي تتم فيه تربية الدجاج، بالإضافة إلى ثقوب عميقة في جسد والدها، كما أحد الديكة كان ملطخا بالدماء، وخصوصاً مخالبه.

من جانبه، شهد جار الرجل، ويدعي كوري، في تحريات الشرطة أيضا بأنه شاهده يتجه لإطعام الدجاج، مشيراً إلى سماعه بعد فترة صراخ الرجل، وفوجئ بالدماء على جسد كراوس لما وصل إلى منزله، وبأنه كان في حالة خوف وصدمة.

“الديك”.. تلك كانت الكلمة الوحيدة التي قالها كرواس لجاره كوري قبل وفاته مباشرة، كما خلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أن سبب وفاة كراوس، يعود إلى نزيف تسبب بتوقف عضلة القلب عن العمل.