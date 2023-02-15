سورية تُدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي عزمه بناء مستوطناتٍ جديدة

دمشق – سانا:

أدانت الجمهورية العربية السورية بقوة إعلان الاحتلال الإسرائيلي عزمه بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم: “إن الجمهورية العربية السورية تدين بقوة إعلان الاحتلال الإسرائيلي عزمه بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في انتهاك فاضح جديد للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2334 لعام 2016 الذي يدعو إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية”.

وأضافت الخارجية: “إن قيام (إسرائيل) بشكل ممنهج ومتواصل ببناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة أراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم وتشريدهم هو جريمة حرب تُضاف إلى جرائمها الأخرى، ولا بدّ أنّ تُحاسب عليها”.

وأكدت الخارجية أن سورية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تفاقم الأخطار وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقوّض أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة.

يتبع…